Про це поінформували в пресслужбі Федерації легкої атлетики України.

Відзначається, що українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко вважалися фаворитками цих змагань у стрибках у висоту.

Перемогу Магучіх приніс стрибок на 1,98 метра.

Друге місце з таким же результатом посіла Юлія Левченко.

Магучіх перемогла шляхом меншої кількості використаних спроб. Вона витратила на подолання висоти 1,95 лише одну спробу, тоді як Левченко взяла цю висоту з третього разу.

Конкурентками українкам мали стати болгарка Мірела Демірева і британка Катаріна Джонсон-Томпсон. Але обидві зупинилися на висоті 1,84 метра.

На третьому місці з результатом 1,88 м – Жаннелль Шепер з Сент-Люсії.

Висота у 2,01 не скорилася жодній зі спортсменок.

Це були перші змагання після рестарту сезону.

It’s a Ukrainian 1-2 in the women’s high jump as Yaroslava Mahuchikh prevails over Yuliya Levchenko on countback.

