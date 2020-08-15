Про це поінформували в пресслужбі Федерації легкої атлетики України.
Відзначається, що українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко вважалися фаворитками цих змагань у стрибках у висоту.
Перемогу Магучіх приніс стрибок на 1,98 метра.
Друге місце з таким же результатом посіла Юлія Левченко.
Магучіх перемогла шляхом меншої кількості використаних спроб. Вона витратила на подолання висоти 1,95 лише одну спробу, тоді як Левченко взяла цю висоту з третього разу.
Конкурентками українкам мали стати болгарка Мірела Демірева і британка Катаріна Джонсон-Томпсон. Але обидві зупинилися на висоті 1,84 метра.
На третьому місці з результатом 1,88 м – Жаннелль Шепер з Сент-Люсії.
Висота у 2,01 не скорилася жодній зі спортсменок.
Це були перші змагання після рестарту сезону.
It’s a Ukrainian 1-2 in the women’s high jump as Yaroslava Mahuchikh prevails over Yuliya Levchenko on countback.
Both clear 1.98#DiamondLeague #MonacoDL pic.twitter.com/CHfoSsISAI
— World Athletics (@WorldAthletics) August 14, 2020
ДОВІДКА. Діамантова ліга (Diamond League) – щорічна серія змагань із легкої атлетики. Організована Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (ІААФ). Спортсмени змагаються в кожному виді програми сім разів, набираючи очки в кожній зустрічі. У фіналі очки подвоюються.
- У листопаді минулого року 18-річна українка Ярослава Магучіх стала найкращою молодою легкоатлеткою світу в 2019 році.
- У січні 2020 року Ярослава Магучіх встановила юніорський світовий рекорд у стрибках у висоту в приміщенні.