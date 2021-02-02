Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх з результатом у 206 см тріумфувала на змаганнях зі стрибків у висоту у словацькому Банська-Бистриці.

Про це повідомляє НОК України в Facebook.

“Міжнародний турнір зі стрибків у висоту у Банській Бистриці завершився блискучою перемогою Ярослави Магучіх. 2.06 – кращий результат сезону, новий рекорд світу (U-20) і України в приміщенні”, – йдеться у повідомленні.

Відео рекордного стрибка:

Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m 😳 WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5 — MR.CARTER ⭐️⭐️ (@NelsonCarterJr) February 2, 2021

Друге місце в змаганнях у Словенії посіла інша українка Юлія Левченко (196 см), третя позиця на рахунку білоруски Карини Демідік (193 см).