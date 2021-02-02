Про це повідомляє НОК України в Facebook.

“Міжнародний турнір зі стрибків у висоту у Банській Бистриці завершився блискучою перемогою Ярослави Магучіх. 2.06 – кращий результат сезону, новий рекорд світу (U-20) і України в приміщенні”, – йдеться у повідомленні.

Відео рекордного стрибка:

Друге місце в змаганнях у Словенії посіла інша українка Юлія Левченко (196 см), третя позиця на рахунку білоруски Карини Демідік (193 см).