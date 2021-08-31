Про це поінформували в Паралімпійському комітеті України.

Українська спортсменка здобула нагороду на біговій дистанції в 400 метрів. Змагання проводилися серед спортсменів із порушеннями зору.

“Сьомий день змагань України розпочався “сріблом” у легкій атлетиці у бігові на дистанції 400 м у виконанні Оксани Ботурчук разом із гайдом Барабановим Микитою”, – зазначили в комітеті.

Українка показала час 55,33 секунди і зайняла другу сходинку п’єдесталу пошани.

Перемогу здобула представниця Куби Омара Дуранд. Бронзова нагорода – в представниці Венесуели Алехандри Паоли Перес Лопес.

Оксана Ботурчук – майстер спорту України міжнародного класу, паралімпійська чемпіонка 2008 року, чотириразова срібна та бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2008 та 2012 років.