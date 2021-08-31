Про це поінформували в Паралімпійському комітеті України.
Українська спортсменка здобула нагороду на біговій дистанції в 400 метрів. Змагання проводилися серед спортсменів із порушеннями зору.
“Сьомий день змагань України розпочався “сріблом” у легкій атлетиці у бігові на дистанції 400 м у виконанні Оксани Ботурчук разом із гайдом Барабановим Микитою”, – зазначили в комітеті.
Українка показала час 55,33 секунди і зайняла другу сходинку п’єдесталу пошани.
Перемогу здобула представниця Куби Омара Дуранд. Бронзова нагорода – в представниці Венесуели Алехандри Паоли Перес Лопес.
Оксана Ботурчук – майстер спорту України міжнародного класу, паралімпійська чемпіонка 2008 року, чотириразова срібна та бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2008 та 2012 років.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у ТОП-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
- 30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.