Про це повідомляє пропагандистське російське видання “РИА Новости”.
Російський режисер Микита Міхалков на зустрічі з вчителями Московської області заявив, що словосполучення та вимова в українській мові є формулюванням ненависті до РФ. Саме тому не варто викладати українською мовою у так званих “ДНР” та “ЛНР”.
“Словосполучення, які ми чуємо в українській транскрипції та вимові, вони для нас і для світу в принципі, і для них самих, є формулюванням ненависті до Росії”, — вважає Міхалков.
Окрім того, він сказав, що якщо предмети викладатимуть українською – це “катастрофа”. Також він вважає, що за останні роки українська мова стала “образом русофобії”.
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