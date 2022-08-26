Російський режисер Микита Міхалков заявив, що у школах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області не можна викладати українською мовою, адже вона стала "образом русофобії".

Про це повідомляє пропагандистське російське видання “РИА Новости”.

Російський режисер Микита Міхалков на зустрічі з вчителями Московської області заявив, що словосполучення та вимова в українській мові є формулюванням ненависті до РФ. Саме тому не варто викладати українською мовою у так званих “ДНР” та “ЛНР”.

“Словосполучення, які ми чуємо в українській транскрипції та вимові, вони для нас і для світу в принципі, і для них самих, є формулюванням ненависті до Росії”, — вважає Міхалков.

Окрім того, він сказав, що якщо предмети викладатимуть українською – це “катастрофа”. Також він вважає, що за останні роки українська мова стала “образом русофобії”.