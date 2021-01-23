Мовний омбудсмен Тарас Кремінь за тиждень дії законодавчої норми про обслуговування споживачів українською мовою отримав 195 скарг і звернень.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Йдеться про статтю 30 закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, яка набула чинності 16 січня.

“За ці дні до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 195 скарг і звернень громадян, найбільша кількість яких – з Києва та Київської області (74), найменша – з півдня та сходу України. Львів’яни надіслали 17 звернень, одесити та харків’яни – по 12”, – зазначив Кремінь.

За його словами, більшість звернень і скарг стосувалися відсутності української версії сайтів інтернет-видань і сайтів інтернет-магазинів (117).

Крім того:

• 34 громадянина повідомили про порушення своїх прав у сфері обслуговування;

• 25 звернень стосувалися розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою;

• ще 4 звернення і скарги стосувалися порушення мовного законодавства в сфері освіти;

• а в 3 скаргах йшлося про використання посадовими особами органів держвлади та органів місцевого самоврядування недержавної мови при виконанні обов’язків.

На телефонну лінію Секретаріату для отримання додаткової інформації та консультацій звернулося близько 50 осіб. Громадяни, зокрема, просили роз’яснити, чи повинні представники сфери обслуговування надавати інформацію про товари і послуги недержавною мовою на прохання споживача.

“Тож, звертаємо увагу, що відповідно до закону, на прохання клієнта, його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, окрім державної, лише у випадку, якщо це прийнятно для обох сторін. Таким чином, ніхто не може зобов’язати фармацевта чи продавчиню обслуговувати клієнтів недержавною”, – наголосив Кремінь.