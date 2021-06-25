Про це повідомляють #Букви.

За зльотом культового Ан-225 спостерігали десятки людей. Саме тому інцидент з огорожею вдалося зафіксувати на відео з кількох ракурсів. Паркан не витримав потужних потоків повітря з двигуна найбільшого літака у світі.

Додамо, що “Мрія” напередодні повернулася до виконання рейсів після ремонту. Літак вже побував у Кабулі та Карачі, звідки доставив три гелікоптери британських ВПС.

Цікаво, що один зі спостерігачів за зльотом “Мрії” запропонував “надіслати росіянам рахунок за це”. Проте у коментарях його присоромили, нагадавши, що це український літак.