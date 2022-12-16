Учасниця другої Української антарктичної експедиції та дослідниця Національного антарктичного наукового центру Світлана Краковська потрапила в рейтинг 10 найвпливовіших вчених 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного центру, посилаючись на рейтинг журналу Nature.

Кожного учасника рейтингу представлено через особисту історію. Історія Світлани має назву “Голос за Україну”, адже вона пов’язала вторгнення РФ зі зміною клімату, назвавши це “війною за викопне паливо”.

24 лютого Краковська брала онлайн-участь в засіданні Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (IPCC). Делегати з 93 країн завершували роботу над довгоочікуваною доповіддю про наслідки потепління у світі.

Доки росіяни здійснювали атаки на Київ, Світлана Краковська була вимушена пропустити кілька засідань. Жінка довго вагалася, чи використати зустріч як протест проти вторгнення, адже IPCC не має відношення до політики.

Як пише Nature, її слова були надзвичайними. Делегація за делегацією висловлювали солідарність з Україною, включно з представником РФ, який попросив вибачити за напад.