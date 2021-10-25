Про це у коментарі #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Олег Ніколенко.
За даними турецького видання Haberler, українка здійснювала стрибок з 1700-метрової висоти, з гори Бабадаг. Однак її парашут раптово впав у море під час спуску.
Ніколенко зазначив, що парашутистку врятувала турецька берегова охорона. Її екстрено госпіталізували.
“Консульство України в Анталії терміново зв’язалося з організаторами фестивалю та лікарнею для надання громадянці консульської допомоги. Стан її здоров’я задовільний, загроз життю немає. Українські консули слідкують за реабілітацією постраждалої українки”, – повідомив Ніколенко.
- У вересні у місті Бенідорм (Іспанія) загинула 26-річна українка Євгенія Пилипець. Вона впала в море з 30-метрової висоти. Загибла працювала кастинг-директоркою кінокомпанії “Мамахохотала”.