24 жовтня під час фестивалю повітряних ігор в місті Фетхіє (провінція Мугла, Туреччина) у море зірвалася українська парашутистка.

Про це у коментарі #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Олег Ніколенко.

За даними турецького видання Haberler, українка здійснювала стрибок з 1700-метрової висоти, з гори Бабадаг. Однак її парашут раптово впав у море під час спуску.

Ніколенко зазначив, що парашутистку врятувала турецька берегова охорона. Її екстрено госпіталізували.

“Консульство України в Анталії терміново зв’язалося з організаторами фестивалю та лікарнею для надання громадянці консульської допомоги. Стан її здоров’я задовільний, загроз життю немає. Українські консули слідкують за реабілітацією постраждалої українки”, – повідомив Ніколенко.