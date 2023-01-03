3 січня у Парижі відбулась зустріч президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. Сторони обговорили зокрема підтримку України як пріоритет Швеції під час головування в Європейському Союзі.

Про це інформує CNN.

Французький президент підтвердив, що Україна “як ніколи потребує нашої підтримки”.

Своєю чергою, прем’єр Швеції наголосив на важливості перемоги України у російсько-українській війні.

Українська перемога є екзистенційною для Європи та для всього світу”, – наголосив Крістерссон, визначаючи пріоритети для Швеції, яка 1 січня прийняла головування в Європейському Союзі.

Обидва лідери згадали про заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО. Макрон запевнив, що Швеція може “розраховувати на підтримку та солідарність Франції”.

Крістерссон зазначив, що Швеція “дуже вдячна за сильну підтримку”, додавши, що зараз країна реалізує обіцяні кроки, “щоб мати змогу якомога швидше вступити до Альянсу”.

Зауважимо, що безпека, єдність, процвітання, демократичні цінності та верховенство права – це пріоритети головування Швеції в Раді Європейського Союзу в першій половині 2023 року. Найбільш нагальна політична увага приділятиметься війні в Україні та її короткостроковим наслідкам.

Також стало відомо, що Швеція додатково виділила на підтримку оборони України майже 19,2 млн доларів. Кошти скерують на зміцнення військового потенціалу.