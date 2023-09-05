Українська легка піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами і протитанковими перешкодами "Зуби дракона" російської оборони у західній частині Запорізької області.

Про це повідомляється в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW не готові оцінити, чи прорвали українські війська цей російський оборонний рубіж за відсутності української важкої техніки в цих районах.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українські сили просунулися на позиції в лісосмузі на схід від російських протитанкових ровів і загороджень “зуби дракона”, які є частиною тришарової оборони на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова)”, — йдеться в аналітичному звіті.

Як відзначили аналітики, геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українська легка піхота також просунулася далі вглиб серії підготовлених російських оборонних позицій уздовж дороги, що веде на північний захід до Вербового.

“Інші геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українські сили просунулися до російських оборонних позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) і Новопрокопівкою (13 км на південь від Оріхова)”, — зазначається у звіті ISW.

Аналітики також відзначили, що українські сили розширюють пролом, який вони вже зробили в одному з російських оборонних рубежів, і маневрують більшою кількістю техніки і особового складу в тактичні тилові райони цього рубежу.

Крім того, в аналітичному звіті відзначається, що “українські сили, схоже, досягають успіхів у безпосередній близькості до ще не прорваного російського оборонного шару, який проходить на північний захід від Вербового на північ від Солодка Балка (20 км на південь від Оріхова), проводячи піхотні атаки і обстрілюючи важкою артилерією російські позиції далі і південніше цього шару”.

Розгортання української важкої техніки і більш значних сил у цих районах, ніж спостерігали до цього часу в ISW, може свідчити як про прорив цього російського оборонного шару, так і про зусилля, спрямовані на те, щоб цей прорив був більш масштабним, наголосили аналітики.