Українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула другу медаль для України на Паралімпійських іграх у Токіо (Японія).

Про це поінформували в Національному паралімпійському комітеті України.

Українка цього разу виборола “срібло” у плаванні на дистанції 200 м комплексним плаванням.

Перше місце у представниці Великої Британії, а “бронза” – у плавчині з Німеччини.

Це перша медаль для збірної України в другий день змагань у Токіо. Крім того, це перша срібна нагорода Паралімпійських ігор для Мерешко.

Напередодні українка завоювала першу золоту медаль для України. Мерешко прийшла першою на дистанції 50 метрів вільним стилем. Крім того, вона встановила Паралімпійський рекорд.

Сьогодні ж Мерешко установила у кваліфікаційному запливі на 200 метрів світовий паралімпійський рекорд – 2 хвилини 56,90 секунди.

29-річна параатлетка із Херсону є 5-разовою чемпіонкою світу та 9-разовою чемпіонкою Європи. Спортсменка змагається у категоріях S6, S7, SB5 та SM6 – параатлети, що використовують для руху тільки тулуб та руки. Такі спортсмени мають ампутовані кінцівки чи церебральний параліч.

У Мерешко церебральний параліч – у неї дуже слабкі м’язи ніг.

Варто зазначити, що у Ріо-2016 Мерешко виграла чотири золоті медалі: на дистанціях 50, 100, 400 метрів вільним стилем і 100 метрів на спині.