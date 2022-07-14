Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Нагородження Ліни Костенко найвищою нагородою Франції відбулося сьогодні у посольстві Франції в Україні.

“У тяжкий час ми тут зібралися, але з дуже гарної нагоди, тому що отримати Орден Почесного легіону – це велика честь. Для мене це була абсолютна несподіванка, тому що я належу до всесвітньо невідомої літератури. І раптом така відзнака”, – зазначила під час вручення відзнаки Ліна Костенко.

Також вона додала, що справді любить Францію. І має вірші та твори про Францію.

Ліну Костенко привітав й міський голова Києва Віталій Кличко.

“Для мене Ліна Василівна – уособлення духу і гідності українського народу. Людина, яка ніколи не ламалася під часи й обставини, не зраджувала свої принципи. Її творчість надихала і надихає українців боротися за свободу і ніколи не опускати рук. Це дуже важливо!”, – зазначив Віталій Кличко.

Також він додав, що Орден Почесного легіону, який отримала Ліна Костенко вона присвятила українським воїнам.

Довідка. Орден Почесного легіону – це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги (найвища нагорода за цивільні заслуги). Легіон засновано 19 травня 1802 року. Декретом Наполеона Бонапарта від 14 липня 1804року “Про відзнаки членів Почесного Легіону” встановлено орден Легіону. Девіз ордену – “Честь і Вітчизна”. Його резиденція — Палац Почесного легіону на лівому березі Сени в Парижі.

Згідно з кодексом Почесного легіону й військової медалі ця почесна організація має статус і права юридичної особи. Приналежність до ордена є вищою відзнакою пошани і офіційного визнання особливих заслуг у Франції.