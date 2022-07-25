Про це повідомляє пресслужба 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
“Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!
Обіцяємо і надалі справно крушити окупантів!”, – зазначили у повідомленні.
24 липня підрозділом протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”.
18 червня у небі над Донецькою областю воїни 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців також збили російський штурмовик Су-25.
Довідка. Су-25 (за класифікацією НАТО — Frogfoot, неформально — Грач) — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі.
- Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що військовий Нацгвардії збив з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) “Ігла” вже шостий за рахунком російський літак. 19-річного строковика прозвали “Запорізьким месником”.
- Триває сто п’ятдесят друга доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Противник завдав авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС. Вів штурмові дії на напрямках Клинове-Покровське та Володимирівка-Покровське, зазнав втрат та відійшов. В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.
- Протягом доби Збройні сили України ліквідували 180 російських окупантів, загалом чисельність убитих росіян станом на 25 липня сягає 39 700.
- Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади влучним пострілом з ПЗРК “Ігла” збили бойовий вертоліт окупантів Ка-52.