Ввечері 25 липня підрозділ протиповітряної оборони Січеславської бригади ЗСУ збив ще один російський Су-25.

Про це повідомляє пресслужба 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

“Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!

Обіцяємо і надалі справно крушити окупантів!”, – зазначили у повідомленні.

24 липня підрозділом протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”.

18 червня у небі над Донецькою областю воїни 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців також збили російський штурмовик Су-25.

Довідка. Су-25 (за класифікацією НАТО — Frogfoot, неформально — Грач) — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі.