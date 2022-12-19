Видання “Українська правда” оголосило збір 11,5 мільйона гривень на радіолокаційні системи для ППО та ПРО. Кошти, як стверджували у виданні, спрямують через фонд Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте сам він заперечив свою причетність як до фонду, так і до збору коштів.

Про це повідомляють #Букви.

“Наша мета — зібрати 11,5 мільйона гривень та оснастити наші Збройні сили усім необхідним для убезпечення нашого неба. Наскільки це взагалі можливо в такій ситуації. Всі кошти будуть перераховані фонду Головнокомандувача ЗСУ Валерія Федоровича Залужного “МИ ПЕРЕМОЖЕМО”, – наголошується у новині про збір.

Для підтримки збору головна редакторка “Української правди” Севгіль Мусаєва та журналіст-розслідувач видання Михайло Ткач анонсували розіграш двох примірників журналу Time з портретом Головнокомандувача ЗСУ на обкладинці та його підписом, зауваживши, що шанси виграти примірник тим більші, чим більше переказів на необхідну суму (100 та понад 30 тисяч гривень) зробить людина.

Допис про збір опублікував також журналіст “Української правди” Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook, позначивши і головну редакторку УП Севгіль Мусаєву. Втім, ні цей допис, ні її власний на її сторінці не з’явились на момент публікації цієї новини. Допис Михайла Ткача на цей же час залишався без змін.

Головнокомандувач, однак, заперечив причетність до цього фонду:

“Хочу офіційно заявити, що я не звертався з проханням збирати кошти і тим більше ніколи нікого не просив перераховувати гроші на конкретний благодійний фонд. Принагідно повідомляю, що фонду Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного не існує”, – написав він у Facebook.

Водночас за реквізитами, наявними на сайті “Української правди”, дійсно можна знайти БО “БФ “Ми переможемо” (ЄДРПОУ 44715019). Ним володіє Копилова Наталія Вікторівна, директором зазначений Пацук Юрій Анатолійович.

Якщо поглянути історію реєстраційних дій щодо цього фонду в сервісі Opendatabot, можна побачити, що з 9-10 квітня 2022 року назва фонду змінилась з Благодійна організація “Благодійний фонд “Ми переможемо” на Благодійна організація “Благодійний фонд “Генерала Залужного”, але з 21-25 квітня цього року назву знову змінили на стару.

Сервіс YouControl демонструє трохи іншу дату зміни назви фонду на “Благодійний фонд “Генерала Залужного” – 30 березня 2022 року. Втім, станом на день публікації оголошення про збір, прізвища Головнокоманувача ЗСУ в назві фонду уже не було.

У верифікованому Telegram-каналі Головнокомандувача ЗСУ можна знайти допис, датований 17 квітня цього року, у якому йдеться про фонд імені генерала Залужного.

Проте, як зазначалось, до публікації оголошення про збір коштів на сайті УП, фонд змінив назву, прибравши звідти згадку про генерала Залужного, а сам він на своїй сторінці у Facebook зазначив, що фонду Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного не існує.

У первісному тексті новини про збір коштів на сайті “Української правди” можна помітити різницю між назвою фонду у тексті новини (там зазначено Благодійна організація “Благодійний фонд “Генерала Залужного”) та його назвою нижче, поряд з іншими реквізитами (тут зазначена назва Благодійна організація “Благодійний фонд “Ми переможемо”). Згодом “Українська правда” відредагувала новину, прибравши з тексту згадки про назву Благодійна організація “Благодійний фонд “Генерала Залужного” та замінивши її на коректну назву фонду.

Водночас на сайті благодійного фонду “Ми переможемо” зазначено, що він cтворений з метою координації дій українських та міжнародних волонтерів для максимально ефективного використання ресурсів згідно з актуальними короткостроковими та довгостроковими задачами Збройних Сил України. До наглядової ради входять акторка Ада Роговцева та гендиректорка МБ-МЕДІА Людмила Горбатюк.