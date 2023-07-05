Джерело: пресслужба МКІП
“У 2023 році Україна вперше підготувала та подала три номінації на включення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Дві з них розглядатимуть наступного року – це міжнародна номінація до Репрезентативного списку, підготовлена спільно з Республікою Естонія, “Українська писанка: традиція і мистецтво”, а також номінація до Реєстру належної практики охорони “Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції”, – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, номінація “Технологія виконання вишивки “білим по білому” міста Решетилівки Полтавської області” проходитиме процедуру розгляду в циклі 2025 року.
“Сподіваюсь, що Списки ЮНЕСКО поповняться нашими двома елементами нематеріальної культурної спадщини вже наприкінці 2024 року. Таке рішення покаже, що українська спадщина є джерелом незламності та мужності народу в боротьбі за незалежність та майбутнє”, – прокоментував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
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