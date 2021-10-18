Про це повідомляє польське видання Radio Wrocław.

Книга “Мій дід танцював краще за всіх” також перемогла під час голосування читачів в Інтернеті.

В нагороду за перемогу Катерина Бабкіна отримала 150 тисяч злотих, що складає понад 1 млн гривень. Відзнаку письменниця отримала з рук президента Вроцлава Яцека Сутрика.

“Досі не можу повірити, що я виграла. Адже разом зі мною були висунуті письменники, яких я люблю й дуже поважаю. Також я дуже щаслива, що отримала нагороду від читачів та тримісячну резиденцію у Вроцлаві”, – розповіла під час заходу письменниця.

За її словами, “Мій дід танцював краще за всіх” – це серія оповідань, зібраних в одну історію.

“П’ять сімей, діти яких зустрічаються в школі 1 вересня у перший рік незалежності України, і залишаються друзями на все життя. Це, власне, про моє покоління”, – розповіла Бабкіна.

Усього за перемогу змагались 143 книги авторів з різних країн. До номінації потрапили 7 з них, а журі обрало кращим твір українки.

Довідка. Катерині Бабкіній 36 років, народилась в Івано-Франківську. Пише прозу і поезію. Тексти письменниці перекладені польською, німецькою, англійською, шведською, французькою, румунською, чеською та російською мовами. Перший роман Катерини Бабкіної “Соня” увійшов до довгого списку “Книги року BBC”.