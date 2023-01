Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для британського артиста Сема Сміта на його нову пісню "I'm Not Here To Make Friends".

Про це повідомляє Vogue Ukraine.

Трек став частиною четвертого студійного альбому Сміта під назвою “Gloria”, що вийшов 27 січня.

Крім того, деякі образи для кліпу представлені від українського бренду Flolov. Наприклад, у кліпі танцівники мають корсети із вирізом у формі серця. Кожне вбрання доповнюють прикрашені кристалами панчохи, рукавички та пестіс.

“Британський співак Сем Сміт випустив новий масштабний кліп на пісню I’m Not Here To Make Friends, який зняла для нього українська режисерка Таню Муіньо, а за частину костюмів відповідав український дизайнер Іван Фролов”, — йдеться в повідомленні українського Vogue.

ДОВІДКА. Таню Муіньо — українська кліпмейкерка, фотографиня і режисерка. Відома своєю роботою над кліпами популярних виконавців: MONATIK, Время и Стекло, Post Malone, The Weeknd, Cardi B, Lil Nas X, NK, Мішель Андраде та багатьма іншими. Зокрема вона створила кліп на трек “ритмоLOVE”.

У відео продемонстрували інсталяцію зі світлодіодних астер, програмовану стрічку-скакалку з led-матеріалів, ефекти та лазери, що гіпнозують. Муіньо – тричі перемагала у номінації “Найкращий відеокліп” щорічної української премії YUNA та двічі в номінації “Кліпмейкер року” за версією M1 Music Awards. За свою кар’єру вона співпрацювала як з українськими, так і з іноземними зірками. А її кліп для пісні Montero – Call Me by Your Name номінували на American Music Awards.

У липні Муіньо отримала 9 номінацій на MTV Video Music Awards 2022.