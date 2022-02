Про це музиканти розповіли NME.

Фільмування кліпу тривало в Києві. Як розповів фронтмен Foals Янніс Філіппакіс, виконавці відчували тривогу через ймовірне вторгнення РФ в Україну. Певний час вони навіть хотіли відмовитися від відео, проте згодом вирішили “піти на ризик”.

“Це було трохи сюрреалістично. Кілька тижнів тому ми дзвонили та питали, чи варто відмовитися від ідеї поїхати туди на вільмування. Ми ризикнули, і все було добре, хоча було відчуття, що все йде шкереберть”, – зазначив Філіппакіс.

“2am” – це сингл майбутнього сьомого інді-рок альбому Life Is Yours. Реліз намічений на літо 2022 року.

Також зазначимо, Муіньо – тричі перемагала у номінації “Найкращий відеокліп” щорічної української премії YUNA та двічі в номінації “Кліпмейкер року” за версією M1 Music Awards. За свою кар’єру вона співпрацювала як з українськими, так і з іноземними зірками. А її кліп для пісні Montero – Call Me by Your Name номінували на American Music Awards.