Український АІ-стартап здобув перемогу у конкурсі на наймасштабнішому американському інвестиційному саміті SelectUSA 2023.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

SelectUSA 2023 – це наймасштабніша американська інвест-подія, яку цьогоріч вперше відвідала українська делегація. І одразу українська розробка перемогла у стартап-змаганнях.

Усього в конкурсі взяло участь близько 200 стартапів зі всього світу. Зазначимо, що три українські стартапи потрапили до фіналу.

Переможець конкурсу – LetsData. Це АІ-рішення, яке прогнозує комунікаційні ризики й можливості та допомагає організаціям протистояти загрозливим інформаційним кампаніям.

Усього в заході взяли участь понад 4 тисячі гостей. Серед представлених українських стартапів – рішення щодо 3D-друку людських кісток та органів, кібербезпекова платформа, стартап, що допомагає вивчати реакції глядачів на фільми та відеоролики завдяки штучному інтелекту та інші. Стартапи-учасники відібрали в результаті конкурсу, який включав пітчинг проєктів.

“Українська делегація на SelectUSA – це круті інноваційні стартапи. Наші розробки привернули увагу міжнародних інвесторів, зокрема, із США, Індії, Тайваню, Японії та Ізраїлю”, – розповіли у Мінцифрі.