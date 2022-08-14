Про це повідомило Головне управління розвідки.
Військова розвідка зазначила, що льотчики розуміють, що вони відповідальні за воєнні злочини. Окупанти намагаються знищити докази їхньої участі у вбивствах цивільних. Російські льотчики за хабарі пропонують прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.
Серед тих, хто залучався до воєнних злочинів були:
22-а важка бомбардувальна авіаційна дивізія (в/ч 06987, Енгельс)
- Командир гвардії полковник Варпахович Микола;
121-й важкий бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 85924, ЕНГЕЛЬС)
- командир гвардії полковник Скітський Олег;
- помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітан Соколов Сергій;
- помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станіслав;
52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 33310, Шайковка)
- заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник Субботін Іван.
Зазначено, що льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів. Надалі їх планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом РФ.
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