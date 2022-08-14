Українська розвідка викрила командирів декількох військових частин окупантів, які атакували міста та цивільних жителів. Вони завдавали ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Військова розвідка зазначила, що льотчики розуміють, що вони відповідальні за воєнні злочини. Окупанти намагаються знищити докази їхньої участі у вбивствах цивільних. Російські льотчики за хабарі пропонують прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.

Серед тих, хто залучався до воєнних злочинів були:

22-а важка бомбардувальна авіаційна дивізія (в/ч 06987, Енгельс)

Командир гвардії полковник Варпахович Микола;

121-й важкий бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 85924, ЕНГЕЛЬС)

командир гвардії полковник Скітський Олег;

помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітан Соколов Сергій;

помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станіслав;

52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 33310, Шайковка)

заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник Субботін Іван.

Зазначено, що льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів. Надалі їх планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом РФ.