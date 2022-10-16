В Україні оголошено у розшук колишнього ватажка бойовиків терориста Ігоря Гіркіна. Розвідники пропонують у нагороду 100 тисяч доларів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України гарантує виплату 100 тисяч доларів за передачу Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон”, — йдеться в повідомленні. Військові попросили передавати інформацію стосовно бойовика за номером: ‎+380 93 117 5809 — зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Зазначимо, що раніше активіст Сергій Стерненко у Twitter заявляв, що особисто надасть 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна до полону. Водночас до ініціативи долучилися лідер гурту “Антитіла” Тарас Тополя, військовий Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Кожен з них пообіцяв по 10 тисяч доларів.

У такий спосіб запропонована нагорода за живого терориста зросла до 50 тисяч доларів, крім тих 100 тисяч про які повідомила розвідка.

“Відчуваю, що нам у багажнику його можуть привезти буряти”, — написав Стерненко. Нагороду почали пропонувати після того, як Гіркін опублікував світлину у військовій формі разом зі своєю дружиною Мирославою Регінською. Після цього з’явилося припущення, що бойовик відправився на фронт. Дам з особистих заощаджень 10 000 доларів тому, хто візьме гіркіна у полон. pic.twitter.com/TIHaodLEra — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 15, 2022

Зазначимо, що Ігор Гіркін є одним з чотирьох обвинувачених у справі рейсу MH17. Через збиття Boeing 777 компанії “Малазійські авіалінії” загинули 298 людей. Авіакатастрофа стала найбільшою в історії України. Більше про те, як сталася авіакатастрофа, хто підозрювані та чому суд досі триває за посиланням.

Слідство встановило, що літак було збито над Донбасом з російського “Бука”. Воєнний злочинець оголошений в міжнародний розшук Нідерландами. Крім того, він брав активну участь на початку війни на Донбасі.