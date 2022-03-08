Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про військових ВМФ Росії, які причетні до вбивств мирних громадян України та здійсненні ракетних обстрілів українських міст.

Про це йдеться на офіційному сайті ГУР МО.

Так за даними української розвідки, до нанесення ракетних ударів крилатими ракетами “Калібр” морського базування залучалися:

Фрегат “Адмирал Эссен”. Командир – капітан 2 рангу Смирнов Олександр. Його дружина – Ночвина-Смирнова Ірина Михайлівна, народилась 25 липня 1974 року. Місце проживання – м.Севастополь, вул.Степаняна буд. 4/2 кв. 96. Електронна пошта: [email protected], телефон 79788109269. Також дружину загарбника можна відшукати на сайті “Вконтакте” за цим посиланням.

Малий ракетний корабель “Грайворон”. Командир – капітан 3 рангу Козаков Гліб Олександрович, народився 21 березня 1989 року. До 2014 року проживав за адресою м.Севастополь, вул.Маршала Геловані, 19, кв. 19. Електронна пошта – [email protected], телефон – 79052216896. Профіль на сайті “Вконтакте” тут.

Підводний човен “Новороссийск”. Командир – капітан 3 рангу Шведа Ігор Ігорович, народився 07 вересня 1988 року. Його дружина – Шведа Ольга Михайлівна, дата народження – 09.11.1988. Електронна пошта дружини [email protected], профіль у “Вконтакте” тут, а профіль в Instagram – тут. Мама загарбника – Лариса Шведа, Email – [email protected], телефон – 79212857507.

Підводний човен “Великий Новгород”. Командир – капітан 2 рангу Михайлов Сергій.

Підводний човен “Ростов-на-Дону”, Командир – капітан 3 рангу Олександр Александров. Його дружина – Александрова (Ласточкина) Марина, народилась 25 липня 1984 року. Останнє місце прописки – м.Севастополь, вул.Київська, буд. 54. Електронна адреса – [email protected] Профіль у “ВК” тут.

Фрегат “Адмирал флота Советского Союза Горшков”. Командир – капітан 1 рангу Крохмаль Ігор Михайлович, 17.02.1972 року народження. Зареєстрований за адресою Мурманська область, м. Североморск, вул. Гаджиєва, буд. 7, кв. 15. Телефон – 7(906)287-13-45. Профіль у “Однокласниках” тут. У 2015 році притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання зброї.

Фрегат “Адмирал флота Касатонов”. Командир – капітан 2 рангу Рябоштан Олексій Вікторович, народився 14 листопада 1983 року. Його дружина – Рябоштан Марина. Профіль у “ВК” тут. Номер телефону – 79211662102. Email: [email protected]

До нанесення ударів по території України залучалися:

Патрульний корабель “Дмитрий Рогачев”. Командир – капітан 3 рангу Тугарин Єгор Віталійович (Зрадник ВМС України), народився 22 жовтня 1983 року. Його батько – Тугарін Віталій Анатолійович (капітан 1 рангу запасу, колишній військовослужбовець ВМС ЗС України, працював в інспекції Міністерства оборони України) народився 12.08.1956, проживає у Києві. Номери телефону – +380672252292, +380935729407. Місце прописки – м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6 (ГШ, МО України).

Патрульний корабель “Василий Быков”. Командир – капітан 3 рангу Козьяков Віталій, народився 25 травня 1985 року. Профіль у “ВК” тут.