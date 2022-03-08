Про це йдеться на офіційному сайті ГУР МО.
Так за даними української розвідки, до нанесення ракетних ударів крилатими ракетами “Калібр” морського базування залучалися:
Фрегат “Адмирал Эссен”. Командир – капітан 2 рангу Смирнов Олександр. Його дружина – Ночвина-Смирнова Ірина Михайлівна, народилась 25 липня 1974 року. Місце проживання – м.Севастополь, вул.Степаняна буд. 4/2 кв. 96. Електронна пошта: [email protected], телефон 79788109269. Також дружину загарбника можна відшукати на сайті “Вконтакте” за цим посиланням.
Малий ракетний корабель “Грайворон”. Командир – капітан 3 рангу Козаков Гліб Олександрович, народився 21 березня 1989 року. До 2014 року проживав за адресою м.Севастополь, вул.Маршала Геловані, 19, кв. 19. Електронна пошта – [email protected], телефон – 79052216896. Профіль на сайті “Вконтакте” тут.
Підводний човен “Новороссийск”. Командир – капітан 3 рангу Шведа Ігор Ігорович, народився 07 вересня 1988 року. Його дружина – Шведа Ольга Михайлівна, дата народження – 09.11.1988. Електронна пошта дружини [email protected], профіль у “Вконтакте” тут, а профіль в Instagram – тут. Мама загарбника – Лариса Шведа, Email – [email protected], телефон – 79212857507.
Підводний човен “Великий Новгород”. Командир – капітан 2 рангу Михайлов Сергій.
Підводний човен “Ростов-на-Дону”, Командир – капітан 3 рангу Олександр Александров. Його дружина – Александрова (Ласточкина) Марина, народилась 25 липня 1984 року. Останнє місце прописки – м.Севастополь, вул.Київська, буд. 54. Електронна адреса – [email protected] Профіль у “ВК” тут.
Фрегат “Адмирал флота Советского Союза Горшков”. Командир – капітан 1 рангу Крохмаль Ігор Михайлович, 17.02.1972 року народження. Зареєстрований за адресою Мурманська область, м. Североморск, вул. Гаджиєва, буд. 7, кв. 15. Телефон – 7(906)287-13-45. Профіль у “Однокласниках” тут. У 2015 році притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання зброї.
Фрегат “Адмирал флота Касатонов”. Командир – капітан 2 рангу Рябоштан Олексій Вікторович, народився 14 листопада 1983 року. Його дружина – Рябоштан Марина. Профіль у “ВК” тут. Номер телефону – 79211662102. Email: [email protected]
До нанесення ударів по території України залучалися:
Патрульний корабель “Дмитрий Рогачев”. Командир – капітан 3 рангу Тугарин Єгор Віталійович (Зрадник ВМС України), народився 22 жовтня 1983 року. Його батько – Тугарін Віталій Анатолійович (капітан 1 рангу запасу, колишній військовослужбовець ВМС ЗС України, працював в інспекції Міністерства оборони України) народився 12.08.1956, проживає у Києві. Номери телефону – +380672252292, +380935729407. Місце прописки – м. Київ, просп. Повітрофлотський, 6 (ГШ, МО України).
Патрульний корабель “Василий Быков”. Командир – капітан 3 рангу Козьяков Віталій, народився 25 травня 1985 року. Профіль у “ВК” тут.
- Нагадаємо, в Одеській області ворог продовжує зазнавати втрати. В Одесі Збройні сили України знищили корабель окупантів.
- Раніше повідомлялось, що українські прикордонники, які мужньо обороняли Зміїний острів від загарбників РФ, не піддалися на заклики бойовиків здатися.