Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони у Twitter.

Маску вдається не тільки працювати над підготовкою до місії на Марс, а й передавати Starlinks нашій розвідці, так необхідної для їхніх спеціальних місій, йдеться у записі.

У Міноборони також зауважили, що “українська армія захищає свободу на Землі, щоб її можна було встановити на Марсі”, куди американський винахідник готує свою космічну місію.

Multitasker @elonmusk manages not only to work on preparations for the Mars mission but also to pass the Starlinks to our intelligence so needed for their special missions.#UAarmy defend freedom on Earth so that it can be established on Mars as well. pic.twitter.com/iTpTPp1F7s

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 11, 2022