Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони у Twitter.

Маску вдається не тільки працювати над підготовкою до місії на Марс, а й передавати Starlinks нашій розвідці, так необхідної для їхніх спеціальних місій, йдеться у записі.

У Міноборони також зауважили, що “українська армія захищає свободу на Землі, щоб її можна було встановити на Марсі”, куди американський винахідник готує свою космічну місію.