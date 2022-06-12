Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони у Twitter.
Маску вдається не тільки працювати над підготовкою до місії на Марс, а й передавати Starlinks нашій розвідці, так необхідної для їхніх спеціальних місій, йдеться у записі.
У Міноборони також зауважили, що “українська армія захищає свободу на Землі, щоб її можна було встановити на Марсі”, куди американський винахідник готує свою космічну місію.
Multitasker @elonmusk manages not only to work on preparations for the Mars mission but also to pass the Starlinks to our intelligence so needed for their special missions.#UAarmy defend freedom on Earth so that it can be established on Mars as well. pic.twitter.com/iTpTPp1F7s
— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 11, 2022
- Нагадаємо, 9 червня представництво компанії “Starlink Ukraine” отримало ліцензію оператора. Це результат розвитку співпраці Міністерства цифрової трансформації України та голови компанії “SpaceX” Ілона Маска.
- Вже 3 березня термінали для супутникового інтернету “Starlink”, що прибули в Україну, готували до експлуатації.
- Окрім цього, для амбулаторії у селищі міського типу Бородянка встановили сонячні електростанції Tesla Powerwall, які передав Ілон Маск.