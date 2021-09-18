Система керування репозиторіями програмного коду GitLab, яка була створена українцями, подала заявку на первинне публічне розміщення акцій у США (IPO).

Про це повідомляє CNBC.

У компанії заявили, що передбачено проведення лістингу на Nasdaq під тикером GTLB.

Зазначається, що GitLab збирає гроші, аби протистояти Atlassian і GitHub, які Microsoft придбала за 7,5 млрд доларів у 2018 році.

Виторг GitLab за останній квартал підскочив на 69% у порівнянні з роком раніше до 58,1 мільйона доларів, що становить понад 230 мільйонів доларів в річному численні. Однак чистий збиток компанії збільшився до більш ніж 40 мільйонів доларів з 9,4 мільйона доларів роком раніше.

GitLab повідомляє, що показник утримання чистого виторгу, ключовий показник для компаній, що випускають програмне забезпечення, оскільки він показує успіх клієнтів, виріс до 152% в липні.

Наразі у GitLab працює 1350 співробітників у більш ніж 65 країнах.

В останній раз компанія була оцінена в 6 мільярдів доларів в рамках вторинного раунду фінансування, який дозволив теперішнім акціонерам продати до 20% належного їм капіталу.