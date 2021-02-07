Українська сноубордистка Аннамарі Данча перемогла на Кубку Європи у Швейцарії.

Про це Національний олімпійський комітет повідомив у Twitter.

Спортсменка стала першою в паралельному слаломі.

“Вітаємо українську сноубордистку Аннамарі Данчу з перемогою на Кубку Європи в Швейцарії. Наша спортсменка стала першою в паралельному слаломі”, – йдеться в повідомленні НОК.

Змагання з паралельного слалому є видом змагань, у яких двоє чи більше учасників одночасно проходять двома або кількома трасами, розташованими поряд. Ці траси мають максимально відповідати одна одній за параметрами: рельєф, сніговий покрив, кількість воріт тощо.

Аннамарі Данча є чемпіонкою України 2007 року, призером багатьох міжнародних змагань. Зокрема, вона тричі вигравала золоті нагороди Кубка Європи в гігантському слаломі у 2009, 2010 і 2011 роках.

Зазначається, що серед чоловіків відзначився Василь Кашелюк, він отримав срібло.