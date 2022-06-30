Українська співачка Ані Лорак відвідала вечірку, на якій була разом з Філіпом Кіркоровим та ще низкою росіян, які підтримують повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

Відповідне відео було опубліковане на фан-сторінці Ані Лорак в Instagram.

Співачка Ані Лорак, яка народилася у Чернівцях та продовжує мовчати про повномасштабну війну РФ проти України, відвідала вечірку російського співака Філіпа Кіркорова на честь 10-річчя його сина.

Також на свято завітали дружина прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова – Тетяна Навка, музичний продюсер Йосип Пригожин, російська співачка Валерія та Григорій Лєпс. Захід відвідала й співачка Анна Асті, яка родом з Черкас.

Зауважимо, Ані Лорак не підтримала Україну та не засудила дії РФ після 24 лютого, коли російські війська здійснили повномасштабний наступ на територію України. Наразі вона й далі продовжує відмовчуватися щодо війни та співати для російських загарбників.

Нагадаємо, що після початку війни на Донбасі у 2014 році Ані Лорак продовжила жити та розвивати кар’єру в Росії. З того часу артистка жодного разу не висловила своєї позиції стосовно російсько-української війни.

Після 24 лютого співачка видалила свої сторінки у соціальних мережах. Проте 17 червня Ані Лорак вперше за 4 місяці з’явилася на екранах телевізорів. Її показали у розважальній програмі “Де логіка?” на каналі “ТНТ”. Хоча знімали випуск програми ще 20 лютого.

Зазначимо, що Ані Лорак разом зі своїм другом Філіпом Кіркоровим потрапила до списку артистів на платформі theylovewar.com, які підтримують повномасштабну війну проти України. У список вносять тих, хто підтримує або мовчить про широкомасштабну війну, поширює фейки та замовчує дії країни-агресора.