Відповідне відео було опубліковане на фан-сторінці Ані Лорак в Instagram.

Співачка Ані Лорак, яка народилася у Чернівцях та продовжує мовчати про повномасштабну війну РФ проти України, відвідала вечірку російського співака Філіпа Кіркорова на честь 10-річчя його сина.

Також на свято завітали дружина прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова – Тетяна Навка, музичний продюсер Йосип Пригожин, російська співачка Валерія та Григорій Лєпс. Захід відвідала й співачка Анна Асті, яка родом з Черкас.

Зауважимо, Ані Лорак не підтримала Україну та не засудила дії РФ після 24 лютого, коли російські війська здійснили повномасштабний наступ на територію України. Наразі вона й далі продовжує відмовчуватися щодо війни та співати для російських загарбників.

Нагадаємо, що після початку війни на Донбасі у 2014 році Ані Лорак продовжила жити та розвивати кар’єру в Росії. З того часу артистка жодного разу не висловила своєї позиції стосовно російсько-української війни.

Після 24 лютого співачка видалила свої сторінки у соціальних мережах. Проте 17 червня Ані Лорак вперше за 4 місяці з’явилася на екранах телевізорів. Її показали у розважальній програмі “Де логіка?” на каналі “ТНТ”. Хоча знімали випуск програми ще 20 лютого.

Зображення: theylovewar.com

Зазначимо, що Ані Лорак разом зі своїм другом Філіпом Кіркоровим потрапила до списку артистів на платформі theylovewar.com, які підтримують повномасштабну війну проти України. У список вносять тих, хто підтримує або мовчить про широкомасштабну війну, поширює фейки та замовчує дії країни-агресора.