Про це вона розповіла у своєму Instagram.

“Здобувати перемогу і європейську нагороду в мільйон разів приємніше, коли робиш це в ім’я своєї країни та завдяки їй. Дякую кожній людині, яка голосувала за мене! Крок за кроком прокладається шлях для українських музикантів у світ! Україна звучить! І нас чують”, — написала Jerry Heil.

Артистка перемогла у глядацькому голосуванні. Також вона отримала 5 000 євро та можливість записати трек з компанією Deezer. Водночас премію від журі та 10 000 євро отримала італійка Sans Soucis.

Зауважимо, що це вже третя українська співачка, яка перемогла на MMEA. До неї були Alyona Alyona у 2021 та Alina Pash у 2022, яка була цьогоріч ведучої премії.

“Я б так хотіла поділитись цією новиною голосно й радісно, але це неможливо в умовах останніх подій в Дніпрі, загалом війни в Україні та звірств, які творить Росія…Пригадуєте? Минулого січня журі MMEA відзначило мене та мою творчість з-поміж багатьох талановитих учасників із різних країн світу.…і, Боже, благослови Нас, цьогоріч настане момент, коли весь світ святкуватиме перемогу України — ту саму найочікуванішу Перемогу Світла над злом.”, — написала Pash у своєму Instagram.

Нагадаємо, що 21 грудня з Jerry Heil трапився неприємний інцидент. На концерті у Тернополі співачка не помітила на сцені оркестрову яму та впала у неї. Згодом Яна Шемаєва показала відео свого падіння.

У своєму дописі артистка повідомила, що впала у яму глибиною три метри. Як наслідок – у неї зламане ребро та струс мозку.

ДОВІДКА. Jerry Heil — українська співачка, яка раніше стала відомою як відеоблогерка та кавер-виконавиця, переспівуючи пісні світових та українських артистів.

Зараз Jerry Heil пише пісні на соціальну тематиму, а також розповідає про свій особистий досвід.

Music Moves Europe Awards — європейська премія серед популярної та сучасної музики, мета якої відзначити молодих європейських артистів і підтримати їх у побудові міжнародної кар’єри.