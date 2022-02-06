Українська станція "Академік Вернадський" сьогодні відзначає 26 річницю від дня, коли Велика Британія майже безоплатно передала наукову локацію. Україна отримала станцію в Антарктиді за всього символічний один фунт.

Про це повідомляє українська станція у Facebook.

Раніше британська станція називалася “Фарадей”. Після її передачі Україні над станцією підняли синьо-жовтий стяг, а назва змінилася на “Академік Вернадський”. Наразі там працює вже 26-та Українська антарктична експедиція. Зокрема сім вчених та п’ять учасників команди життєзабезпечення: одна жінка та решта чоловіків.

Українські вчені продовжують початі британцями дослідження й розширили власні. Вони вивчають тваринний та рослинний світи, глобальну грозову активність та Південний океан. Загалом є три основних види досліджень як геофізичні, метеорологічні та біологічні. Завдяки цьому дослідники спостерігають як на нашій планеті відбуваються глобальні процеси, наприклад, зміна клімату.

Україна є однією з 30 держав-власниць цілорічних станцій в Антарктиді. Крім престижу на світовій арені вчені отримують “вікно можливостей”, а саме змогу долучатися до дослідження проблем планетарного масштабу.

“Вітаємо всіх зі святом – днем, коли Україна по-справжньому стала антарктичною державою та почала власну історію на крижаному континенті. Дякуємо тим, хто зробив це можливим тоді – в далекі й буремні 1990-ті, й тим, хто продовжує цю нелегку місію вже 26 років. Слава Україні!” — наголосили у повідомленні.

Зокрема 28 січня цього року новопридбаний науковий криголам “Ноосфера” вирушив у перший рейс з Одеси до Антарктики. Судно дозволить розширити дослідження України в Антарктиці та покращити логістику “Вернадського”.