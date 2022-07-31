Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter.
“Ми отримали вирішальні документи та докази з України, що борошно та ячмінь на борту Laodicea були вкрадені в Україні. Завтра ми подамо клопотання судді у Тріполі про продовження терміну утримання судна під арештом”, – зазначили у посольстві.
وصلنا وثائق واثباتات حاسمة من #اوكرانيا تفيد بأن الطحين والشعير الموجود على متن الباخرة لوديسيا هو مسروق من اوكرانيا. وسنتقدّم غداً بطلب لدى قاضي العجلة في #طرابلس لتمديد مدّة الحجز. مع العلم اننا سوف نقوم بكل ما بوسعنا للتمكن من توزيعها في الأسواق اللبنانية بأسرع وقت.
— UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) July 31, 2022
31 липня у Лівані наклали арешт на судно через розслідування щодо походження вантажу. Припускали, що ячмінне та пшеничне борошно могло бути викрадене росіянами в Україні.
За даними Arab News, на судні знаходиться борошно вагою 10 тисяч тонн. Оператор судна, турецька трейдингова компанія Loyal Agro заявила, що воно тримало шлях нібито до Сирії. У Лівані воно зупинилося, щоб відвантажити 5 тисяч тонн борошна.
Міністерство закордонних справ Лівану у Twitter зазначило, що судно оглядають. Поки країна “не змогла визначити походження вантажу, яке воно перевозить”. Видання додало, що Laodicea є одним з трьох сирійських суден, яке здійснює перевезення викраденого росіянами українського зерна.
- Нагадаємо, у порт Стамбула може прибути перший караван з українським зерном вже 3 серпня. Надалі продукція триматиме шлях до Сомалі.
- Раніше українська розвідка встановила маршрут російських суден із викраденим зерном. Вони його транспортують до портів Сирії.
- В портах “Одеса” та “Чорноморськ” вже десять суден завантажені зерном та готові до відправлення. Всього в портах завантажено 17 суден.
- Україна має намір ідентифікувати моряків, які незаконно вивозять вкрадене зерно. Влада планує звернутися до Інтерполу через спроби продажу награбованого зерна з окупованих територій до третіх країн.
- Раніше повідомлялось, що російське судно із вкраденим в Україні зерном відмовилися прийняти в Єгипті.