Сьогодні, 16 січня, в Мінську відбулося перше цього року засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, на якому українська сторона запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону.

Про це повідомила прес секретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

“На жаль, безпекова ситуація залишається напруженою, всупереч домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки тривають обстріли, є загиблі та поранені українські військові. Саме розв’язання безпекових проблем — головне в порядку денному”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона вважає за необхідне, аби СММ ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання.

Під час засідання також наголошувалося на невиконанні пункту 4 Протоколу за підсумками консультацій ТКГ від 1 вересня 2014 року, відповідно до якого необхідно забезпечити дієвий моніторинг на українсько-російському кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки в прикордонних районах України та РФ. Саме тому українська сторона запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону.

За словами Оліфер, українська сторона також зазначила, що вибори на Донбасі можна провести виключно після виведення військ РФ, і повернення переселенців додому.

Крім того, у продовження реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки, в безпековій підгрупі українська сторона надала свої пропозиції щодо розведення сил та засобів на наступних додаткових трьох ділянках, які було визначено Генеральним Штабом Збройних Сил України.

Також під час засідання безпекової підгрупи українська сторона поінформувала щодо плану заходів з гуманітарного розмінування на Донбасі.

“В гуманітарній підгрупі підсумовували взаємного звільнення утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня 2019 року, робота задля подальшого звільнення людей продовжується”, – резюмувала Оліфер.