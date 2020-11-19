Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) закликала Росію скликати позачергове засідання ТКГ для обговорення питань розблокування роботи КПВВ та обміну полоненими.

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ в Telegram.

“Ми пропонуємо скликати позачергові засідання Робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, Робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і Робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань і запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже впродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і задля прийняття Тристоронньою контактною групою відповідних рішень. Зокрема, питань розблокування роботи КПВВ та обміну особами, що взаємно утримуються”, – йдеться у повідомленні.

Там також сподіваються, що російська сторона розуміє ступінь відповідальності за зрив нормандських домовленостей.