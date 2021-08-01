Про це повідомляє “Суспільне”.
Марина Бех-Романчук потрапила у топ-12 найкращих та змагатиметься у фіналі Олімпіади.
Для потрапляння у фінал потрібно було пройти кваліфікаційний норматив 6,75 метра.
У першому стрибку Марина стрибнула на 6,71 метра. У двох наступних спробах українка зробила заступ і не показала жодного результату.
“Та зрештою, Бех-Романчук потрапила до фіналу з 10-го місця: вісім атлеток виконали норматив, а Марина була другою найкращою серед тих, хто не стрибнув на 6,75 метра. Найкращий результат у кваліфікації показала сербка Іванна Шпановіч – 7,00 метрів”, – йдеться у повідомленні.
- Плавець Михайло Романчук виборов срібну нагороду в плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
- Раніше Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді в Токіо.