Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук пройшла у фінал Олімпіади-2020.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Марина Бех-Романчук потрапила у топ-12 найкращих та змагатиметься у фіналі Олімпіади.

Для потрапляння у фінал потрібно було пройти кваліфікаційний норматив 6,75 метра.

У першому стрибку Марина стрибнула на 6,71 метра. У двох наступних спробах українка зробила заступ і не показала жодного результату.

“Та зрештою, Бех-Романчук потрапила до фіналу з 10-го місця: вісім атлеток виконали норматив, а Марина була другою найкращою серед тих, хто не стрибнув на 6,75 метра. Найкращий результат у кваліфікації показала сербка Іванна Шпановіч – 7,00 метрів”, – йдеться у повідомленні.