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Українська стрибунка встановила новий світовий рекорд

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих встановила новий світовий рекорд.

Субота, 1 лютого 2020, 12:53

Про це повідомила пресслужба Федерації легкої атлетики України.

“Як і два дні тому у Коттбусі, боротьбу за перемогу зі стрибків у висоту вели дві українки – Юлія Левченко і Ярослава Магучіх. Магучіх з першої спроби подолала 2,02 м, які стали не лише новим світовим рекордом серед юніорок у приміщенні, а і національним рекордом України у приміщенні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередній юніорський світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні – 2,01 м – належав також Ярославі Магучіх. Його вона встановила 18 січня 2020 року на “Меморіалі Олексія Дем’янюка” у Львові.

Фото: uaf.org.ua

  • У листопаді минулого року український плавець Михайло Романчук завоював золото і встановив рекорд Кубку світу.

 

Теги: рекорд, спорт

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