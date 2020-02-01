Українська стрибунка встановила новий світовий рекорд

Про це повідомила пресслужба Федерації легкої атлетики України.

“Як і два дні тому у Коттбусі, боротьбу за перемогу зі стрибків у висоту вели дві українки – Юлія Левченко і Ярослава Магучіх. Магучіх з першої спроби подолала 2,02 м, які стали не лише новим світовим рекордом серед юніорок у приміщенні, а і національним рекордом України у приміщенні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередній юніорський світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні – 2,01 м – належав також Ярославі Магучіх. Його вона встановила 18 січня 2020 року на “Меморіалі Олексія Дем’янюка” у Львові.