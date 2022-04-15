Український повнометражний фільм "Бачення метелика" режисера Максима Наконечного про військову, яка після полону намагається повернутися до звичайного життя, було відібрано до конкурсної програми 75-го Каннського кінофестивалю.

Про це повідомляє ГО “Сучасне українське кіно”.

Сюжет стрічки створений на основі реальної історії української аеророзвідниці, яка потрапила у російський полон під час війни на Донбасі. Головна героїня Ліля намагається повернутися до свого мирного життя в Україні, та біль і травма через пережите повсякчас даються взнаки.

Головні ролі у фільмі зіграли актори театру і кіно Рита Бурковська і Любомир Валівоц. Водночас у створенні стрічки брали участь відома драматургиня і режисерка Наталка Ворожбит, актор і волонтер Мирослав Гай, а також непрофесійні актори: реальні лікарі, військові, зокрема колишні полонені.

Серед українських фільмів, які покажуть на фестивалі: “Залізна сотня” режисера Юлії Гонтарук, “Лимани. Бій за рай” Сергія Лисенка, “Слухаючи світ” Лізи Сміт та “Мир для Ніни” режисера Жанни Максименко-Довгич та стрічка Наталки Ворожбит “Демони”.