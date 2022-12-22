Про це повідомив другий режисер фільму Азад Сафаров у Facebook.
Фільм потрапив до шорт-листа завдяки тому, що в березні виграв у категорії найкращий документальний фільм на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та отримав нагороду FIPRESCI Award.
“Дуже радий за малих героїв фільму, які заслужили на це. За Колю, Єву, Сашу, і Аліну та всіх інших! Дуже щаисливий за дорослих героїв- Маргариту Миколаївну й Ольгу Вікторівну — найкращих виховательок! Це фільм про дітей зі складних родин, які потрапили до притулку поруч з війною”, — написав Сафаров.
Перед глядачем постає історія того, як поблизу фронту у східній частині України невелика група соціальних працівників та працівниць працюють в одному особливому дитбудинку, аби створити безпечні мови для життя дітей. У той самий час державні органи та суди вирішують долю дитини та її сім’ї.
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