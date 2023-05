Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

“Саме існування цього фільму, знятого на порозі російського вторгнення в Україну, і робота режисерки Аліси Коваленко є мужньою та зухвалою. Демонструючи дух і рішучість молодості, він втілює чесність відчуттів, які обмежуються обставинами та віком”, – зазначило журі фестивалю.

Стрічка розповідає історію п’яти бунтівних підлітків із Золотого та Станиці Луганської, які нарешті отримують можливість відкрити для себе інший світ поза межами війни, коли мандрівник Валентин Щербачов вирішує взяти їх із собою у свою 49-ту гімалайську експедицію.

“We Will Not Fade Away / Ми не згаснемо” – це історія дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та їх надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір. Попри похмуру реальність навколо, Андрій, Руслан, Ілля, Ліза і Лєра мріють, шукають пригод, протестують та борються зі сірістю й нудьгою. Поки світ навколо них занепадає, шахти закриваються, загроза ескалації війни зростає, вони не здаються та намагаються йти за покликом своїх мрій.

Нагадаємо, що нещодавно стрічка “Ми не згаснемо” української режисерки Аліси Коваленко також отримала нагороду за найкращий документальний фільм на кінофестивалі goEast Film Festival в Німеччині.