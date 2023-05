Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Фільм здобув нагороду “Social Awareness Award – Best Documentary” у конкурсі документальних фільмів, який представляє стрічки соціальної чи суспільно-політичної актуальності, що розповідають про поточний стан Європи.

“We Will Not Fade Away / Ми не згаснемо” – це історія дорослішання підлітків на сході України на тлі війни та їх надзвичайної подорожі до вершин Гімалайських гір. Попри похмуру реальність навколо, Андрій, Руслан, Ілля, Ліза і Лєра мріють, шукають пригод, протестують та борються зі сірістю й нудьгою. Поки світ навколо них занепадає, шахти закриваються, загроза ескалації війни зростає, вони не здаються та намагаються йти за покликом своїх мрій.

Зазначимо, що Crossing Europe Film Festival – міжнародний кінофестиваль у Лінці, Австрія, який проходить щороку у квітні з 2004 року. Фестиваль присвячує свою програму унікальному, сучасному та соціально-політичному авторському кіно з Європи.

Довідково. Стрічку створено за підтримки Держкіно, Польського кіноінституту та IDFA Bertha Fund – Classic Postproduction.