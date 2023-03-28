Про це повідомляє пресслужба FILM.UA Group у Facebook.
Крім того, з 23 березня подивитися фільм прийшли 15 985 глядачів. Раніше світова прем’єра “Памфіра” відбулася на Каннському кінофестивалі.
“Памфір” — дебютна повнометражна кінострічка режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Знімання фільму завершили у 2021 році. Загалом вони тривали протягом року.
До створення долучилася не лише Україна, а й Франція, Польща та Чилі. Кінопроєкт відібрали до резиденції Cinefondation Каннського кінофестивалю. Там він отримав фінансування від фондів кінофестивалів у Локарно та Роттердамі.
Нагадаємо, що у центрі сюжету — історія родини Леоніда на прізвисько Памфір. Аби уникнути спогадів про темне минуле, Памфір їздить на заробітки до Польщі й намагається побудувати для родини не лише новий будинок, а й світле майбутнє.
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