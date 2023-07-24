Останній рік українська стилістка Євагрія Сергєєва підкорює нью-йоркську fashion індустрію, і набуває нового досвіду в агенції DM CASTING на посаді кастинг директора. Свій шлях до показів Marc Jacobs, Versace і Michael Kors вона почала в Україні, працюючи з потужними українськими брендами та постановницею шоу в рамках Ukrainian Fashion Week. Євагрія зізнається, що в Нью-Йорку працювати у спокійному темпі не можливо, якщо хочеш досягти успіху: робота по 16 годин до 23, постійні пошуки нових облич, надскладна комунікація з букерами агенцій по всьому світу. Але жага до самодовершення, нового досвіду і роботи з провідними брендами світу моди кожного дня надихає стилістку до роботи. Головний принцип – робити все бездоганно і без помилок, які можуть дорого коштувати у такій масштабній індустрії.

Найпрекраснішим стилістка вважає роботу у тандемі з креативними і впливовими персоналіями індустрії, адже постійно працює в тандемі з дизайнером і стилістом показу. Особливо це відображається на етапі pre-casting і main casting, які проходять за тиждень до показу, на яку попередньо в тандемі готуюсь вибірку з 300 моделей.

За рік роботи, Євагрія встигла попрацювати з передовими брендами, але мрією залишається показ Yves Saint Laurant, який є клієнтом DM CASTING, тож сподівається, що в скорому часі ця мрія здійсниться. З тих показів, що запам’ятались виділяє Marc Jacobs FALL23: робота зі стилістом шоу – головним редактором i-D Аластер МакКім, головний офіс бренду знаходиться у самому центрі Нью-Йорку, показ у New York Public Library, який увійшов в історію як один з найшвидших показів – пройшов за три хвилини.