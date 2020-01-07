Про це повідомила пресслужба Федерації тенісу України.
У грі другого кола Бондаренко перемогла восьму “ракетку” турніру і 38-у тенісистку світу китаянку Шуай Чжан – 7:6 (10:8).
“Перемога вивела нашу співвітчизницю у чвертьфінал. Останній раз до такої стадії Катерина доходила ще… у 2017-му році. Хоча, у 2018-му дісталася фіналу на турнірі 125К, але той, хоч і відноситься до WTA, але не має того ж статусу, що й Шеньчжень”, – зазначили в пресслужбі.
- Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала на Підсумковому турнірі WTA в Китаї матчем проти другої ракетки світу Кароліни Плішкової з Чехії. Матч тривав 1 годину 54 хвилини і завершився перемогою Світоліної з рахунком 7:6 (12), 6:4.