Про це повідомляє XSport.
Прохід до цієї стадії гарантував тенісистці бронзову нагороду континентальної першості.
На рахунку Песоцької дві бронзи (2011, 2015) і дві срібні нагороди (2009, 2018) чемпіонатів Європи.
Фото: UTTF
У парному розряді також третє місце зайняли українки Тетяна Біленко та Анна Гапонова, які півфіналі поступилися представницям Німеччини Ніні Міттельхам і Сабіні Вінтер.
- Друга ракетка України Даяна Ястремська, яку відсторонили від змагань через вживання допінгу, визнана невинною. Вона повертається в тур.