У столиці Польщі Варшаві відбувся чемпіонат Європи з настільного тенісу. Українка Маргарита Песоцька в одиночному розряді дійшла до півфіналу, де програла представниці Німеччини Ксіоні Шан.

Про це повідомляє XSport.

Прохід до цієї стадії гарантував тенісистці бронзову нагороду континентальної першості.

На рахунку Песоцької дві бронзи (2011, 2015) і дві срібні нагороди (2009, 2018) чемпіонатів Європи.

Фото: UTTF

У парному розряді також третє місце зайняли українки Тетяна Біленко та Анна Гапонова, які півфіналі поступилися представницям Німеччини Ніні Міттельхам і Сабіні Вінтер.