Про це повідомляє “Суспільне спорт”.
Снігур потрапила на турнір після пройденої кваліфікації. На своєму шляху вона здолала трьох суперниць, уперше в кар’єрі вийшовши до основної сітки тенісного Грендслему.
127-й номер світового рейтингу розпочала матч досить впевнено і в першому сеті програла Галеп лише два гейми. Водночас у другій партії румунка переломила гру на свою користь – 6:0.
Проте все ж перемогу здобула Снігур. Вона відігралася з рахунку 0:30 на своїй подачі і у підсумку обіграла румунську тенісистку.
Снігур потиснула руку суперниці після перемоги та дала коментар щодо результату матчу.
Вона зауважила, що їй складно коментувати результат Галеп, враховуючи її рівень.
Снігур присвятила свою перемогу Україні та сім’ї.
“Цей матч — для України, для сім’ї, для фанів, які підтримують мене. Дякую. Хочу просто подякувати. Слава Україні”, – наголосила Снігур.
Take it in, Daria Snigur!
What a moment 😍 pic.twitter.com/Of6TV1MDjt
— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022
У наступному раунді українська спортсменка зіграє з переможницею матчу Магдалена Френх (Польща) — Ребекка Маріно (Канада).
Довідка. Дар’я Снігур – 20-річна українська тенісистка, 6-разова чемпіонка турнірів ITF. У 2022 році Снігур лише двічі грала в основній сітці турнірів WTA – і у Ноттінгемі, і у Празі українка припиняла виступи вже у першому раунді. Наразі в оновленому рейтингу WTA Снігур посідає 125-е місце. Найкращий результат у кар’єрі – 124-е місце – вона показала 8 серпня 2022 року.
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