Про це повідомляє “Суспільне спорт”.

Снігур потрапила на турнір після пройденої кваліфікації. На своєму шляху вона здолала трьох суперниць, уперше в кар’єрі вийшовши до основної сітки тенісного Грендслему.

127-й номер світового рейтингу розпочала матч досить впевнено і в першому сеті програла Галеп лише два гейми. Водночас у другій партії румунка переломила гру на свою користь – 6:0.

Проте все ж перемогу здобула Снігур. Вона відігралася з рахунку 0:30 на своїй подачі і у підсумку обіграла румунську тенісистку.

Снігур потиснула руку суперниці після перемоги та дала коментар щодо результату матчу.

Вона зауважила, що їй складно коментувати результат Галеп, враховуючи її рівень.

Снігур присвятила свою перемогу Україні та сім’ї.

Take it in, Daria Snigur!

What a moment 😍 pic.twitter.com/Of6TV1MDjt

— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022