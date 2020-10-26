Українська вакцина проти коронавірусу COVID-19 може з'явитися за рік після проведення необхідних досліджень.

Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

“Нам потрібно пройти великий шлях, щоб кандидат на вакцину став уже вакциною. Для цього треба пройти три фази клінічних досліджень. Зараз підбирається в Україні необхідне виробництво, де це можна зробити. Якщо наші очікування справдяться, і обраний виробник і шлях ми пройдемо нормально, то вже десь за рік ми можемо отримати оригінальну українську вакцину від COVID-19”, – сказав Степанов.

Він підкреслив, що у розробці вакцини беруть участь американські компанії.

За словами міністра, “доклінічні дослідження кандидата у вакцини проти COVID-19 тривали шість місяців”. Вони підтвердили стійкий результат вироблення антитіл і показали нейтралізацію вірусу COVID-19 в інфікованих клітинах людини.