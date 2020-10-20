Українська вакцина проти COVID-19: вчені представили Зеленському унікальну розробку

Українські вчені представили президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що доклінічні дослідження кандидата у вакцини проти коронавірусу тривали понад шість місяців. Розробники перевірили наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини. Кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу.

Президент, глава МОЗ та науковці домовились про проходження трьох клінічних фаз кандидата у вакцини.

Один із розробників ймовірної вакцини, доктор медичних наук Михайло Фаворов зазначив, що майбутній препарат зможе боротися з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.

Фото: ОП

Зеленський відзначив, що ця нарада з науковцями має історичний характер. За його словами, держава всіляко підтримуватиме виробництво вакцини проти коронавірусу.

Глава МОЗ Максим Степанов також пообіцяв державну підтримку розробникам, які працюють над створенням оригінальної вакцини проти COVID-19.

До слова, в ОП не стали розкривати деталі наукової розробки кандидата у вакцини проти коронавірусу.