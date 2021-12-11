Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету.
Марія Гангур виступає у ваговій категорії до 59 кілограмів. “Золото” вона здобула у ривку з результатом 101 кг.
“За сумою двоборства Марія зупинилася за крок від п’єдесталу пошани з результатом 215 кг”, – зазначають у пресслужбі НОК.
Спортсменка принесла третю медаль для України на змаганнях у Ташкенті.
- Нагадаємо, 97-річний українець Леонід Якович Станіславський, найстаріший тенісист у світі, зіграв на Майорці з відомим спортсменом, п’ятою ракеткою у світі Рафаелем Надалем.