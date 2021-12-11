Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету.

Марія Гангур виступає у ваговій категорії до 59 кілограмів. “Золото” вона здобула у ривку з результатом 101 кг.

“За сумою двоборства Марія зупинилася за крок від п’єдесталу пошани з результатом 215 кг”, – зазначають у пресслужбі НОК.