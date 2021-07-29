Українська веслувальниця Вікторія Ус оновила особистий рекорд на Олімпіаді

Українська веслувальниця Вікторія Ус увійшла до топ-10 у фіналі з жіночого слалому на Олімпіаді у Токіо.

Про це повідомляється на сайті Олімпійських ігор-2020.

Переможницею змагань стала австралійка Джессіка Фокс, “срібло” у британки Меллорі Франклін, а “бронзу” виборола німкеня Андреа Герцог.

Як повідомляє “Суспільне”, сьома позиція у веслувальному слаломі – це новий особистий рекорд для українки.

Веслувальницям потрібно було подолати дистанцію, пройшовши через усі перешкоди, не торкаючись їх.

За кожну пропущену перешкоду спортсменки отримували 50 секунд штрафу, а за те, що до неї доторкнулися – дві секунди.

Фото із кваліфікаційного виступу Ус. НОК України

Раніше повідомлялося, що українка Вікторія Ус пройшла до фіналу Олімпійських ігор-2020 із веслувального слалому на каное.