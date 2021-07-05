Про це #Буквам повідомили у пресслужбі ГО “Вікімедіа Україна”.
За оцінками ГО “Вікімедіа Україна”, “ювілейною” стала стаття про Білгород-Дністровський краєзнавчий музей — культурну установу у місті Білгород-Дністровський
“Регіон, де я народився, потерпає від наслідків русифікації. Про Білгород-Дністровський недостатньо інформації українською мовою, тож мене мотивує розвиток української Вікіпедії як спосіб подолати цю проблему. На мою думку, Вікіпедія грає важливу просвітницьку роль у сьогоднішньому суспільстві. Також мене мотивує розвиток вільних знань та відкритих даних”, — коментує Микита Нікіфоров, котрий є волонтером-дописувачем української Вікіпедії із 2012 року.
Усього існує понад 300 мовних розділів Вікіпедії, які містять понад 56 мільйонів енциклопедичних статей. Найбільше їх в англійській Вікіпедії — 6,3 мільйона.
Українська Вікіпедія займає 17 місце серед усіх мовних розділів за кількістю статей і є найбільшою онлайн-енциклопедією українською мовою. У березні 2020 року українська Вікіпедія перетнула позначку в один мільйон статей.
“Сьогоднішня віха символічна, бо вона показує те, наскільки великою і різноманітною базою знань є українська Вікіпедія сьогодні. При цьому якість уже наявних статей також грає важливу роль для спільноти дописувачів і дописувачок Вікіпедії. За показником “глибини” статей, який намагається приблизно оцінити якість мовного розділу, україномовна Вікіпедія займає 16 місце серед розділів із понад півмільйона статей”, — коментує Ольга Мілянович, прессекретарка ГО “Вікімедіа Україна”.
Вікіпедія є вільною енциклопедією: будь-хто може користуватися нею безплатно, а також будь-хто може долучитися до її творення. Базу знань безплатно створює спільнота волонтерів з різних точок світу. За останній місяць в українському розділі Вікіпедії були активні понад 2800 дописувачів та дописувачок.
- Українська “Вікіпедія” відсвяткувала день народження – саме 30 січня 2004 року з’явився український розділ “Вікіпедії”.
- В українській частині найбільшого міжнародного конкурсу фотографій об’єктів культурної спадщини для Вікіпедії під назвою “Вікі любить пам’ятки” обрали 10 найкращих робіт.