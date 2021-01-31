Українська "Вікіпедія" відсвяткувала день народження – саме 30 січня 2004 року з'явився український розділ "Вікіпедії".

Про це розповідають #Букви.

Загальнодоступна багатомовна універсальна інтернет-енциклопедія з вільним контентом “Вікіпедія” налічує більше 300 мовних версій.

Наприклад, на 300-ій позиції за кількістю статей – аляскинсько-інуїтська, а на 314-ій – лурська.

Тож символічно, що наразі за кількістю статей українська “Вікіпедія” займає 17 місце поміж інших. Вона має більше 1 мільйона статей українською, причому саме в останні роки спостерігається шалений приріст. І на даний момент це найбільша онлайн-енциклопедія українською мовою.

Українська “Вікіпедія” обійшла купу інших і за кількістю, і за якістю завдяки небайдужості свідомих громадян, що туди пишуть статті, а також модераторів, що ті статті погоджують чи ні.

Існує ціла внутрішня система контролю, що складається з адміністраторів, патрульних, чек’юзерів та інших користувачів з розширеними правами, які стоять на сторожі правил “Вікіпедії” та керуються ними. В кожній мовній версії правила можуть дещо різнитися, але в цілому схожі.

Інформація, що вноситься у “Вікіпедію”, має ґрунтуватися на вагомих достовірних (авторитетних) джерелах, а за відсутності таких – буде видалена. Вирішення спірних питань відбувається шляхом публічних обговорень користувачами. Особливо це стало актуально після Революції Гідності та в розрізі російської агресії на сході України та окупації Криму.

Чим “Вікіпедія” відрізняється від решти Інтернету?

Коли Інтернет виник, він уявлявся простором для пришвидшення обміну інформацією та доступу до будь-яких знань. Але зрештою глобальна мережа перетворилася і на глобальну помийку, де думка прихильника теорії змов має однаковий доступ до мізків користувачів, як і думка вченого.

Відтак “Вікіпедія” покликана доносити достовірну інформації до людей, які в пошуках відповідей. І в більшості випадків видача пошукових сайтів в першу чергу приведе вас до відповідної вікі-сторінки.

Досі “Вікіпедія” лишається некомерційним, по суті волонтерським проєктом, який функціонує за рахунок пожертв небайдужих. Відповідно, треба остерігатись шахраїв, які пропонують за гроші розмістити чи видалити певну інформацію в інтернет-енциклопедії, оскільки це в більшості випадків є порушенням правил “Вікіпедії”.

В Україні офіційно представляє глобальну “Вікіпедію” громадська організація “Вікімедіа Україна”, що є регіональним відділенням Wikimedia Foundation Inc. в Україні.

ГО “Вікімедіа Україна” підтримує Вікіпедію та інші проєкти Фонду: Вікіпедія, Вікімандри, Вікіновини, Вікіджерела тощо, а також організовує національні етапи фотоконкурсів “Вікі любить пам’ятки”, “Вікі любить Землю”, “Конкурс наукових фотографій”, конкурси статей у “Вікіпедії”.

І прямо зараз триває Вікімарафон із наповнення української “Вікіпедії” новими статтями та перевіркою існуючих. Усі учасники й учасниці марафону, можуть отримати сувеніри. Аби зробити Вікі кращою, достатньо просто зареєструватись і написати статтю українською. Посилання на подію: wikimarathon.org.ua

Тож, якщо ви спеціаліст у якійсь сфері і точно знаєте щось українською про добре відому вам річ, явище, персону чи історію рідного краю – долучайтесь до наповнення української “Вікіпедії”.