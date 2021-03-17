Офіс президента України намагається уникнути скандалу через зірвану спецоперацію з “вагнерівцями”, тож відвертає увагу суспільства від цієї теми.

Про це повідомляє польська газета Rzeczpospolita.

За даними видання, в ОП чекають розгортання національного скандалу через цю спецоперацію.

“Влада заявляє, що це державна таємниця, і не розголошує жодних подробиць. Але, схоже, вони готуються до якогось скандалу, постійно намагаючись відволіктися від нього. Імовірно, саме тому в Києві було ухвалено рішення так швидко закрити проросійські телеканали”, – заявив в коментарі газеті Олексій Мельник, експерт з безпеки Київського центру Разумкова.

Rzeczpospolita пише, що військова розвідка та Служба безпеки України протягом останніх кількох років провели глобальну роботу з пошуку “вагнерівців”. Їх вважають “секретною зброєю” російської військової розвідки (ГРУ).

Зазначається, що “вагнерівці” беруть участь в операціях у різних частинах світу, зокрема на Донбасі, в Сирії, Африці та навіть Латинській Америці.

“В результаті роботи українських служб у липні минулого року групі з понад 30 російських найманців було доручено охороняти нафтопереробний завод у Венесуелі. Вони мали летіти через Мінськ до Стамбула, а звідти до Каракаса. Вони не підозрювали, що літак, як планували українці, мав здійснити аварійну посадку в Києві”, – пише газета.

За умови успіху в спецоперації Україна змогла б затримати відповідальних за злочини на Донбасі, а також винних у збитті малазійського боїнга.

Однак “вагнерівців” затримали спецслужби Білорусі та передали їх росіянам.

Резонансні деталі цієї спецоперації згодом оприлюднять журналісти Bellingcat. Це розслідування може спричинити “землетрус” на Банковій.

Відомий український військовий журналіст Юрій Бутусов, ймовірно, буде одним із героїв розслідування Bellingcat. Він повідомив Радіо Свобода, що президент Володимир Зеленський, глава ОП Андрій Єрмак та ще кілька осіб із найближчого оточення лідера країни взяли участь у вирішальній розмові щодо завершальної фази операції.

За даними журналіста, на початку серпня звільнили главу військової розвідки Василя Бурбу. Його мали позбавити охорони та житла у престижному районі столиці.

Українські ЗМІ повідомляють, що в Офісі Зеленського з’явився “кріт”, який злив всю інформацію про спецоперацію росіянам. За даними УП, незадовго до звільнення Бурба заявив про зрадника в Офісі Зеленського та вимагав перевірити на детекторі брехні усіх, хто володів інформацією про цю операцію.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів про “блискучу” операцію українських служб, яким вдалося заплутати ГРУ та Федеральну службу безпеки Росії, і заманити “вагнерців” до Білорусі. За його даними, перед операцією Офіс президента вирішив відкласти її на кілька днів. Це і призвело до провалу. Він припускає, що з Україною співпрацювали служби США, Ізраїлю та Туреччини.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, Ан-26 поблизу Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.