Таку заяву він зробив в етері “Радіо НВ”.

Христо Грозєв висловив думку, що найбільша помилка української влади полягає у тому, що замість перетворення спецоперації на плюс для країни її почали замовчувати.

“Для мене найбільша помилка — напівзірвану операцію не перетворили на величезний плюс для України. Називаючи операцію операцією; публікуючи відразу всі дзвінки; тисячі хвилин слів зізнань найманців — це дало б доказову базу багатьом судовим справам, які зараз тривають, в тому числі в Гаазі і Страсбурзі”, — сказав він.

На його переконання, через висвітлення цієї історії можна було б продемонструвати недоліки російських спецслужб.

“Для мене важливіше було б показати, наскільки принизливою ця операція була для російських спецслужб, тому що все це пройшло повз них, вони нічого не зрозуміли”, — каже Грозєв.

Раніше Грозєв зазначав, що під час підготовки до спеціального заходу було зібрано докази, що стали б в пригоді у справі MH17.

Навіть у такій напівпровальній операції є дуже багато цінного, каже він.

“Воно міститься саме в таких довгих розмовах, в яких найманці розповідали про своє минуле на українській території. Це є дуже цінною доказової базою”, — акцентував журналіст.

Замовчування спецоперації

Представники української влади впродовж місяців після появи повідомлень у ЗМІ про зрив спецоперації влітку 2020 року замовчували факт її проведення. Про те, що спершу було відомо про спецоперацію з “вагнерівцями” — за посиланням.

Вперше Володимир Зеленський заговорив про спецоперацію майже через рік. 24 червня 2021 року в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1”.

Зеленський акцентував, що спецоперацію щодо затримання “вагнерівців” готували інші країни.

“Це точно не була наша операція. Я точно розумію, ця ситуація, ідея цієї операції — це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в цю ситуацію, це правда. І те, що цього не відбулося, я вважаю, слава богу, що ми проявили суб’єктність в цьому важливому питанні”, — сказав він.

Розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat провели власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”.Впродовж місяця очікується вихід текстової версії розслідування, далі буде короткий документальний фільм. Також планується стрічка-розслідування тривалістю дві години, вона вийде не раніше наступного року.

Раніше сповіщалося, що голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat щодо провалу спецоперації. Грозєв інформував, що Bellingcat намагалися отримати офіційні коментарі близько пів року.

На початку вересня CNN опублікував розслідування про спецоперацію щодо “вагнерівців”, у якому спростував заяви президента Володимира Зеленського про непричетність України.

Тоді в ОП звинуватили телеканал у поширенні фейків, щоправда — лише через ЗМІ.

Незабаром парламентська ТСК, що розглядає справу “вагнерівців”, повідомила частину висновків щодо справи “вагнерівців”. 10 вересня розпочалося закрите засідання ТСК, яке триває досі.

На брифінгу, який відбувся посеред першого засідання, голова ТСК, депутатка “СН” Мар’яна Безугла оголосила деякі вже наявні висновки. ТСК визнала факт проведення Україною (а не іншими країнами, як сказав Зеленський) спеціального заходу, але не спецоперації з посадки літака із “вагнерівцями”.

Основні тези, озвучені головою ТСК — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.